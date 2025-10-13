Ветеран Афганистана подал к Алле Пугачевой три новых иска на 4,5 млрд рублей

Адвокат Трещев подал три новых иска к певице Пугачевой из-за слов о Дудаеве

Сразу три новых иска подали к народной артистке СССР Алле Пугачевой. Об этом сообщает RT со ссылкой на адвоката, ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева.

Общая сумма исков Трещева составила 3,5 млрд рублей. По словам адвоката, он нашел все имущество певицы в Москве — до этого по аналогичным искам ему отказывали якобы из-за неизвестного места жительства Пугачевой.

«Я подал снова иски по тем же основаниям и на те же 1,5 млрд сразу в три суда по месту нахождения ее недвижимости — Одинцовский, Пресненский и Тверской суды», — заявил он.

Впервые адвокат подал иск против 76-летней певицы в середине сентября. Тогда в интервью Катерины Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) Пугачева назвала лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева «приличным, интеллигентным» человеком».

По мнению Трещева, таким образом артистка опорочила президента России, армию и правоохранительные органы РФ, а также оскорбила российский народ.

Мужчина требует признать высказывания Пугачевой «не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истца как гражданина России, ветерана боевых действий и патриота своей страны».

