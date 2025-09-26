У Киркорова нашли пять квартир в центре Москвы за 150 млн рублей

У семьи эстрадного артиста Филиппа Киркорова нашли пять квартир в центре Москвы, рыночная стоимость которых может достигать 150 млн рублей. Об этом сообщает Super.ru.

В одном из престижных домов на Курской улице у Киркорова располагается сразу несколько квартир. Две недвижимости площадью 68,7 и 65,8 кв. м. соответственно, а также трехкомнатные апартаменты на втором этаже, образованные путем объединения трех помещений.

В 1994 году, утверждает источник, в последней квартире жили Киркоров и Алла Пугачева. Ее стоимость на данный момент может достигать 100 млн рублей.

Super отмечает, что общая площадь всех владений Киркорова в этом доме достигает 338,5 кв. м., а рыночная стоимость — около 150 млн рублей. Среди расходов — ежемесячные налоговые выплаты, которые составляют порядка 60 тысяч рублей.

В 2021 году СМИ сообщали, что Киркоров стал обладателем недвижимости площадью 537 кв. м. в Филипповском переулке Москвы. Он купил их у бывшего президента Киргизии Аскара Акаева за 1 млрд рублей.

Летом 2025-го стало известно, что Киркоров начал ремонтные работы в недвижимости — в том числе заказал умный унитаз с подогревом золотого цвета и витражи с собственным лицом.

