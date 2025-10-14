Прапорщику Шматко из «Солдат» предрекли инфаркт из-за болей в груди

Актер Алексей Маклаков, известный по роли прапорщика Шматко в сериале «Солдаты», обратился за экстренной медицинской помощью из-за сильных болей в груди. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

СМИ сообщает, что звезда «Солдатов» самостоятельно прибыл в больницу, пожаловавшись на ухудшение самочувствия. В результате медицинского обследования у Маклакова выявили заболевание сердечно-сосудистой системы.

Других деталей состояния здоровья, а также диагноза артиста, SHOT не раскрывает. Медики настоятельно рекомендовали актеру полностью отказаться от употребления алкоголя, предупредив, что в противном случае ему могут угрожать сердечная недостаточность, инсульт или инфаркт.

Алексей Маклаков — российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ. Помимо культового образа прапорщика Шматко в сериале «Солдаты», он также сыграл водителя Ночного Дозора в фильмах «Ночной дозор» и «Дневной дозор» и генерал-полковника Прокопенко в ленте «Майор Гром: Чумной Доктор». Всего в его фильмографии свыше 110 проектов.

