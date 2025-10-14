На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Прапорщику Шматко из «Солдат» предрекли инфаркт из-за болей в груди

SHOT: актер Алексей Маклаков экстренно обратился в больницу из-за болей в груди
close
Леан-М

Актер Алексей Маклаков, известный по роли прапорщика Шматко в сериале «Солдаты», обратился за экстренной медицинской помощью из-за сильных болей в груди. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

СМИ сообщает, что звезда «Солдатов» самостоятельно прибыл в больницу, пожаловавшись на ухудшение самочувствия. В результате медицинского обследования у Маклакова выявили заболевание сердечно-сосудистой системы.

Других деталей состояния здоровья, а также диагноза артиста, SHOT не раскрывает. Медики настоятельно рекомендовали актеру полностью отказаться от употребления алкоголя, предупредив, что в противном случае ему могут угрожать сердечная недостаточность, инсульт или инфаркт.

Алексей Маклаков — российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ. Помимо культового образа прапорщика Шматко в сериале «Солдаты», он также сыграл водителя Ночного Дозора в фильмах «Ночной дозор» и «Дневной дозор» и генерал-полковника Прокопенко в ленте «Майор Гром: Чумной Доктор». Всего в его фильмографии свыше 110 проектов.

Ранее сообщалось, что актрисе Ирине Розановой провели операцию на правом глазу из-за катаракты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами