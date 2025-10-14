На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Катаракта едва не лишила Ирину Розанову правого глаза: «На очереди — левый»

Mash: актрисе Ирине Розановой провели операцию на правом глазу из-за катаракты
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Ирина Розанова, известная по роли Любы Антиповой в драме «Анкор, еще анкор!» Михалкова, потребовалась операция из-за катаракты — помутнения хрусталика глаза. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Ирина Розанова едва не ослепла из-за катаракты — врачи заменили актрисе хрусталик на правом глазу. На очереди — левый», — сказано в публикации.

СМИ сообщают, что правый глаз 64-летней знаменитости находился в критическом состоянии. Врачи провели операцию по замене естественного хрусталика на искусственный, после чего ее зрение восстановилось.

На левом глазу врачи также обнаружили помутнения, хотя и менее выраженные. Сейчас Розанова проходит курс лечения гормональными каплями. В ближайшее время ей предстоит операция на втором глазу.

Ирина Розанова — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ. За роль в фильме «Коля — перекати поле» (2005) получила премию «Ника» за лучшую женскую роль второго плана. Она также воплотила на экране яркий образ бывшей ткачихи, ставшей проституткой, Симы Гулливер в фильме «Интердевочка» и сыграла Екатерину I в сериале «Петр Первый. Завещание».

