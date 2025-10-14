Колизей покажет публике секретный VIP-туннель, по которому ходили императоры

В Римском Колизее готовятся к открытию древнего тайного тоннеля, по которому 2 тыс. лет назад проходили римские императоры. Об этом сообщает CNN.

Французские археологи под руководством архитектора Карло Луканджели нашли проход между 1810 и 1814 годами, однако полное исследование и реставрация стали возможны лишь в 2020–2021 годах. Работы по восстановлению заняли год и недавно завершились.

Открытие императорского прохода для публики запланировано на 27 октября 2025 года. Этот этап станет частью масштабного проекта, в рамках которого планируется восстановить и внешние участки тоннеля. Посетители смогут наблюдать за процессом реставрации через стеклянную стену.

По данным журналистов, уникальный S-образный проход, известный как коридор Коммода, впервые был обнаружен еще в начале XIX века и теперь станет частью туристического маршрута.

Тоннель длиной 55 метров был построен вскоре после завершения возведения Колизея в 80 году н. э. Он соединял императорскую ложу с ареной амфитеатра, позволяя знатным гостям проходить на свои места незаметно для толпы.

Реставраторы укрепили конструкцию, восстановили элементы декора и создали удобный маршрут для посетителей. Первоначально стены тоннеля были облицованы мрамором и украшены фресками с пейзажами и мифологическими сюжетами. В потолочной лепнине изображены сцены из мифа о Дионисе и Ариадне. В коридоре установили новое освещение, имитирующее естественный свет, а также интерактивные элементы — тактильную карту и видеопроекцию, позволяющую увидеть цифровую реконструкцию убранства.

