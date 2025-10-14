На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Колизей покажет публике секретный VIP-туннель, по которому ходили императоры

CNN: римский Колизей откроет для публики тайный императорский тоннель
true
true
true
close
Eloisa Lopez/Reuters

В Римском Колизее готовятся к открытию древнего тайного тоннеля, по которому 2 тыс. лет назад проходили римские императоры. Об этом сообщает CNN.

Французские археологи под руководством архитектора Карло Луканджели нашли проход между 1810 и 1814 годами, однако полное исследование и реставрация стали возможны лишь в 2020–2021 годах. Работы по восстановлению заняли год и недавно завершились.

Открытие императорского прохода для публики запланировано на 27 октября 2025 года. Этот этап станет частью масштабного проекта, в рамках которого планируется восстановить и внешние участки тоннеля. Посетители смогут наблюдать за процессом реставрации через стеклянную стену.

По данным журналистов, уникальный S-образный проход, известный как коридор Коммода, впервые был обнаружен еще в начале XIX века и теперь станет частью туристического маршрута.

Тоннель длиной 55 метров был построен вскоре после завершения возведения Колизея в 80 году н. э. Он соединял императорскую ложу с ареной амфитеатра, позволяя знатным гостям проходить на свои места незаметно для толпы.

Реставраторы укрепили конструкцию, восстановили элементы декора и создали удобный маршрут для посетителей. Первоначально стены тоннеля были облицованы мрамором и украшены фресками с пейзажами и мифологическими сюжетами. В потолочной лепнине изображены сцены из мифа о Дионисе и Ариадне. В коридоре установили новое освещение, имитирующее естественный свет, а также интерактивные элементы — тактильную карту и видеопроекцию, позволяющую увидеть цифровую реконструкцию убранства.

Ранее американец хотел ближе рассмотреть Колизей и упал спиной на штырь ограды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами