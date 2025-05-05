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Американец хотел ближе рассмотреть Колизей и упал спиной на штырь ограды

В Риме турист упал спиной на ограду Колизея
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Американскому туристу понадобилась помощь медиков после посещения Колизея. Об этом сообщает Nova News.

По данным издания, 47-летний путешественник хотел поближе рассмотреть памятник, для этого он попытался перелезть через ограждение, состоящее из кольев ограждение, но в какой-то момент не удержался и упал, спиной зацепив один из элементов на глазах у многочисленных туристов.

Один из штырей прошел в спину, и самостоятельно американец освободиться не смог, поэтому очевидцы обратились в экстренные службы.

Чтобы снять мужчину с ограждения, ему ввели специальные препараты, сам пострадавший потерял много крови. В больнице он перенес операцию, во время которой ему наложили более 80 швов.

«Сейчас мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, его жизни ничего не угрожает», – сообщается в публикации.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Они допросят путешественника, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

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