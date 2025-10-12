На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чехова о подготовке к свадьбе: «Мне некогда»

Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что пока не готовится к свадьбе
Bulkin Sergey/Global Look Press

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова призналась в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что пока не готовится к свадьбе.

Чехова объяснила, что в ближайшее время не планирует торжество, хоть и хочет красивую свадьбу.

«Мне бы выспаться… Когда к свадьбе готовишься — это еще больше нервов, суеты, примерки, кольца… Мне вообще некогда! Я хочу свадьбу, но не хочу, чтобы это было показательным выступлением. Хочу, чтобы это был наш день, чтобы для нас все было. Надо так заранее готовиться? Я даже квартиру без ремонта не покупаю, мне так лень этим заниматься», — поделилась телеведущая.

По словам Чеховой, она никогда не сталкивалась со свадебными хлопотами. Артистка пока не решила, на какой площадке будет проводить свадьбу, так как ничего про это не знает. Как отметила телеведущая, она женится на возлюбленном, как только найдется удобная возможность.

26 августа Чехова сообщила о помолвке с возлюбленным. Продюсер Александр Златопольский сделал ей предложение в Париже. Знаменитость согласилась.

Ранее Чехова призналась, что ей тяжело жить и работать вместе с женихом.

