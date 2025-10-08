Чехова о ссорах с женихом: «Окружающие думают, что я надменная стерва»

Телеведущая Чехова призналась, что ей тяжело жить и работать вместе с женихом

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова призналась в шоу «УТРО.ТНТ», что периодически ссорится с женихом – продюсером Александром Златопольским.

Чехова призналась, что ей бывает очень тяжело и жить, и работать вместе с возлюбленным. Артистка призналась, что не умеет притворяться. Поэтому по ней всегда видно, когда в отношениях пары случается конфликт.

«У нас бывают ссоры перед выходом в свет, перед съемкой, и у меня на лице написано недовольство. Окружающие думают, что я надменная стерва, а мы просто с Сашенькой поссорились», — поделилась телеведущая.

Златопольский рассекретил роман с Чеховой в мае 2025-го. Пара с 2024 года периодически выходила вместе в свет, однако они отказывались комментировать личную жизнь и опровергали слухи об отношениях.

24 августа Златопольский сделал Чеховой неожиданный сюрприз. Он тайно отвез ее во Францию отдыхать. Артистка узнала, куда прибыла, только во время приземления.

26 августа Чехова сообщила о помолвке с возлюбленным. Златопольский сделал ей предложение в Париже. Знаменитость согласилась.

