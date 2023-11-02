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Сериал «Реальные пацаны» закончился сценой, как герои едут в больницу к раненым бойцам СВО

В финале «Реальных пацанов» герои поехали в военный госпиталь

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ТНТ

В последней серии сериала «Реальные пацаны» герои поехали в больницу к раненым участникам СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В опубликованной изданием сцене герой актера Николая Наумова Колян встречает в ресторане поклонника, который работает официантом в заведении. Мужчина просит звезду записать ролик для своих друзей, находящихся в военном госпитале из-за ранений, полученных в зоне СВО.

«А че приветы-то передавать, куда ехать?» — спрашивает Колян.

Потом в сериале показывают эпизод, как главный герой встречается с военными, а на фоне играет песня «Вечно молодой» коллектива «Смысловые галлюцинации».

«О чем я думал, общаясь с этими ребятами, которые смотрели в молодости наш сериал? Я думал, что, может, где-то в кинотеатрах и есть богатые утонченные люди, которым нужны сериальные фантазии, но реальность она вот такая, какая есть. И живут в ней вот такие реальные пацаны», — произносит в конце герой.

2 ноября телеканал ТНТ показал заключительную серию 14-го и прощального сезона сериала «Реальные пацаны». Шоу выходило в эфир на протяжении 13 лет.

Ранее сообщалось, что Ксения Бородина захотела остаться в Таиланде.

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