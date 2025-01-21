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Суд решил, с кем останется дочь звезды «Реальных пацанов»

Дочь актера Владимира Селиванова останется с матерью по решению суда
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Личный архив Владимира Селиванова

Симоновский районный суд Москвы решил, с кем останется жить общая дочь звезды сериала «Реальные пацаны» Владимира Селиванова и Виктории Маркиной. Об этом сообщает Super со ссылкой на адвоката Виктории Ивана Кормова.

Ева останется с матерью, рассказал Кормов.

«Результатом сегодняшнего заседания явилось заключение мирового соглашения. Стороны договорились между собой, с кем будет проживать ребенок, о сумме алиментов тоже договорились», — говорит он.

Известно, что девочка сможет беспрепятственно общаться и видеться с отцом.

В 2023 году стало известно, что Селиванов ушел от Виктории Маркиной к блогерше Александре Калмыковой. Актер признавался, что завязал роман с Калмыковой еще до официального расторжения брака и не жалеет об этом.

В апреле 2024 года Селиванов стал отцом во второй раз. У него появился сын, мальчика назвали Кириллом. Актер радовался, что теперь в их семье шестеро человек, поскольку у Калмыковой есть дочь Софья и сын Даниил от первого брака.

Накануне стало известно, что бывшая жена Владимира Селиванова Виктория Маркина хочет обязать звезду «Реальных пацанов» выплачивать ей алименты на дочь в размере 800 тыс. рублей.

Ранее в Совфеде предложили присвоить Юрию Шатунову звание народного артиста России.

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