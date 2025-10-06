Матвеев назвал творчество Стругацких российским литературным наследием

Компания «Медиаслово» завершила съемки сериала «Полдень». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе KION.

Проект снят по роману Аркадия и Бориса Стругацких «Жук в муравейнике». Действие романа и сериала развивается в 2278 году. По сюжету, ученый Максим Каммерер отправляется на миссию найти Льва Абалкина — прогрессора, который, вопреки правилам, прервал свою экспедицию на планете Надежда и вернулся на Землю.

Исполнитель роль Абалкина Максим Матвеев заявил, что творчество Стругацких является российским литературным наследием. Артист признался, что ему интересно, какой получится трактовка первой экранизации «Жука в муравейнике».

Юрий Колокольников, сыгравший Каммерера, назвал режиссера проекта и Стругацких равноценными авторами сериала.

«Безусловно, прежде всего у режиссера есть литература — почва, на которой он выстраивает мир, но это в любом случае их общий мир. Вообще, это большое везение, когда актер попадает в руки визионера, который выстраивает свои кубики, и становится одним из этих кубиков», — поделился актер.

Режиссер картины — Клим Козинский. В ролях: Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Юлия Снигирь, Леонид Ярмольник, Софья Синицына, Евгений Сангаджиев, Наледи Никита Тау, Борис Хвошнянский, Юрий Нифонтов, Денис Бургазлиев, Маргарита Дьяченкова, Карэн Бадалов, Дмитрий Моськов, Иван Котик, Иван Москвинин.

Ранее прокуратура направила в суд дело против Яны Трояновой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов ) за призывы к терактам.