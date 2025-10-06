Прокуратура направила в суд дело против Яны Трояновой за призывы к терактам

Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу актрисы Яны Трояновой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов ), уголовное дело передано в суд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 52-летней Яны Трояновой», — говорится в сообщении.

Сообщается, что уголовное дело будет рассмотрено по существу во 2-м Западном окружном военном суде.

Актрисе инкриминируют преступления по части 2 статьи 282 УК РФ (публичное возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности), части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), а также части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента).

Яна Троянова — звезда фильмов «Жить», «Кококо», «Страна ОЗ» и телесериала «Ольга». Министерство юстиции России внесло актрису в реестр иностранных агентов в ноябре 2023 года. Она пыталась обжаловать этот статус в суде, но получила отказ.

В Минюсте объяснили присвоение Трояновой статуса иноагента тем, что она распространяла ложные сведения о принимаемых властями Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами.

Ранее Троянову объявили в международный розыск после окончания расследования.