В Приморье признали экстремисткой песню шансонье Владимира Курского

Приморский краевой суд признал экстремистской песню российского шансонье Владимира Курского под названием «А.У.Е.» Об этом пишет РИА Новости.

Иск был подан первым заместителем военного прокурора Тихоокеанского флота. Претензией к песне стали некоторые строки, которые могли положительно демонстрировать арестантские «понятия».

«Нахождение в открытом доступе в сети «Интернет» такой музыкальной композиции нарушает публичные интересы Российской Федерации, права и свободы неопределенного круга лиц», — говорится в комментариях к делу.

Суд удовлетворил иск, песню включили в список экстремистских материалов Минюста РФ.

Недавно Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал солиста группы Silver Machine Алексея Сидорова виновным по статье об экстремизме за песню «Zа наших».

До этого депутат Госдумы Амир Хамитов призвал Роскомнадзор пресечь распространение нового альбома рэпера Noize MC (признан в РФ иностранным агентом). Он попросил проверить творчество исполнителя на экстремизм.

Ранее Бастрыкин заявил о росте числа уголовных дел об экстремизме.