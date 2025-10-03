Рэпера Diddy приговорили к 50 месяцам тюрьмы

Суд в Нью-Йорке приговорил рэпера Шона Diddy Комбса к 50 месяцам заключения в тюрьме, пишет газета The New York Post (NYP).

По информации издания, обвинение просило для Diddy более 11 лет тюрьмы, при этом защита настаивала на 14 месяцах заключения.

На заседании Комбс умолял судью дать ему «еще один шанс» и поклялся, что стал другим человеком.

В июле 2025 года суд присяжных признал Diddy виновным в перевозке людей с целью занятия проституцией и оправдал по самым серьезным обвинениям — сговору с целью рэкета и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Комбсу грозило пожизненное заключение, теперь ему могут назначить до 20 лет лишения свободы.

В июле 2024 года бывшая актриса Адрия Инглиш обвинила Шона Diddy в торговле людьми и в насилии. Она потребовала от него $50 млрд компенсации. После этого обвинения последовали и от других женщин. В мае звезда реалити Кортни Кардашьян рассказала, как пострадала на вечеринке Diddy.

