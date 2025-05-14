«Опрокидывал и пинал»: Кэсси Вентура в слезах рассказала, как P. Diddy избивал и унижал ее

Певица Вентура заявила, что P. Diddy заставлял ее заниматься сексом с другими

Певица Кэсси Вентура (полное имя — Кассандра Элизабет Вентура) рассказала на суде против Шона «Дидди» Комбса, что рэпер принуждал ее к «унизительным» сексуальным действиям и контролировал ее жизнь. Об этом сообщает «Би-би-си».

Вентура пояснила, что познакомилась с Комбсом в возрасте 19 лет (сейчас ей уже 38), и у них завязались романтические отношения. По словам артистки, в тот момент рэпер полностью «контролировал» ее жизнь: платил за дом, машину, а иногда забирал технику в качестве наказания.

«Контроль был во всем: начиная с того, как я выглядела, и заканчивая тем, чем занималась», — пояснила женщина.

В конце концов, заявила Вентура, контроль перерос в насилие. Певица, едва сдерживая слезы на заседании, заявила, что рэпер бил ее по голове, «опрокидывал, таскал и пинал».

Экс-избранница Комбса также вспомнила, что спустя год отношений рэпер привел ее на первую сексуальную вечеринку, на которой Комбс наблюдал за тем, как она занимается сексом с нанятыми им мужчинами из эскорта.

«Я чувствовала себя ужасно. Это заставляло меня чувствовать себя никчемной», — сказала она.

Вентура уверила, что соглашалась участвовать, поскольку хотела сделать возлюбленного «счастливым». По словам женщины, подобные вечеринки длились по три-четыре дня. Ей приходилось принимать наркотики, чтобы «не чувствовать». Певица заявила, что Комбс платил мужчинам от $1,5 до $6 млн за участие.

Ранее сообщалось, что директор Томми Кэша зарабатывает в России через Little Big.