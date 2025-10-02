На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рэпер-зожник впал в кому из-за передозировки наркотиками

Mash: пропагандирующий ЗОЖ рэпер TRUEтень впал в кому из-за передозировки
true
true
true
close
TRUEтень/VK

Рэпер TRUEтень (настоящее имя — Тарас Мехряков), известный пропагандой здорового образа жизни, впал в кому после передозировки запрещенными веществами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

25 сентября Мехрякова в критическом состоянии экстренно госпитализировали в больницу, где он провел сутки на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Сейчас состояние артиста стабилизировано — его перевели в реабилитационный центр для дальнейшего лечения.

В связи с произошедшим представители артиста были вынуждены отменить все запланированные концерты — в том числе его выступления в Смоленске, Брянске, Орле, а также концерт в Ростове, который должен был состояться на следующий день после госпитализации музыканта. Другие подробности госпитализации неизвестны.

Музыкальная история TRUEтня началась в 2011 году, когда он вышел на свободу после третьего тюремного срока. За плечами артиста — около 11 лет заключения. После освобождения Мехряков решил изменить свою жизнь и занялся творчеством. Дебютный альбом «Одной цепью» увидел свет в 2013 году.

Ранее сообщалось, что сын блогерши Лерчек продолжает находиться в больнице с ушибом легкого.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами