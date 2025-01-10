«Боролась, не теряя надежды». Умерла Евгения Добровольская

Актриса Евгения Добровольская ушла из жизни после тяжелой болезни. Звезда молодого российского кинематографа 90-х, актриса МХТ имени Чехова, она сыграла в театре все главные роли, а в кино дебютировала в 19 лет. «Газета.Ru» — о личной жизни и карьере актрисы.

В возрасте 60 лет ушла из жизни народная артистка России, актриса МХТ имени Чехова Евгения Добровольская. Об этом сообщили в Telegram-канале театра, где она служила 33 года.

«Наша Женя, бесконечно талантливая и бесстрашная и столь же бесконечно сомневающаяся, непредсказуемая, предельно искренняя, настоящая всегда и во всем. Именно Женя – несмотря на безусловный авторитет, заслуги и юбилейные даты (26 декабря мы поздравляли ее с 60-летием), в театре никто не звал ее Евгенией Владимировной», — написали коллеги актрисы.

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Они признались, что в последний год Добровольская «боролась с тяжелой болезнью». «Буквально боролась — упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете ее больше нет», — говорится в сообщении театра.

Точную причину кончины народной артистки в театре не назвали. По данным Telegram-канала Mash, она скончалась от острой сердечной недостаточности на фоне онкологического заболевания. Источник ТАСС назвал причиной смерти рак.

Карьера в кино

Евгения Добровольская была одной из самых ярких актрис 80-х и 90-х. В 1983 году, в возрасте 19 лет она дебютировала в кино в картине «Клетка для канареек» Павла Чухрая — и сразу в главной роли. Добровольская сыграла озлобленную на весь мир девочку-подростка, которая ждет на вокзале приезда отца из Риги и встречает там своего ровесника Витю, обворовавшего квартиру, чтобы расплатиться с карточным долгом. Витю сыграл актер Вячеслав Баранов — он станет первым мужем актрисы.

Настоящую известность Добровольской принесли роли в картинах 90-х годов, когда российское кино переживало сложный, неровный период становления. Зритель запомнил актрису по фильмам «На тебя уповаю» Елены Цыплаковой (1992 год), «Кризис среднего возраста» Гарика Сукачева (1997 год).

За роль Любы в картине Дмитрия Месхиева «Механическая сюита» о двух работниках завода, которые везли в купе обычного поезда тело сослуживца и потеряли его, Добровольская получила премии «Ника» и «Золотой овен» в 2001 году. В 2003-м актрису наградили премией «Созвездие» за лучшую эпизодическую роль в детективе Месхиева «Дневник камикадзе». В 2008-м она удостоилась премии «Золотой Орел» за главную роль в фильме «Артистка» о разведенной молодой актрисе, которой достаются в театре лишь второстепенные роли.

Известна Добровольская была и по сериалам — с 1994 по 1995 год актриса играла Маргариту де Валуа в экранизации романа Александра Дюма «Королева Марго» (короля Карла IX сыграл ее тогдашний муж Михаил Ефремов). Потом были «Участок» (2003), «Охота на изюбря» (2005), «Белая гвардия» (2012). Еще совсем недавно, в 2022 году, актриса сыграла в нашумевшем сериале «Монастырь», а в 2023-м появилась в сериалах «Актрисы» и «Балет». В кино ее последние работы — в картинах «Время года зима» и «Графиня Аиссе» 2022 года.

Роли в театре

Евгения Добровольская отдала 33 года МХТ имени Чехова — но оказалась в театре не сразу. В 1987 году выпускница ГИТИСа попала во МХАТ имени Горького, с 1988 по 1989 год играла в спектаклях Театра-студии Олега Табакова, позже перешла в театр-студию «Современник-2», основанный Михаилом Ефремовым, за которым она была замужем на тот момент. В 1991 году худрук Галина Волчек студию закрыла — и молодых супругов-артистов «забрал» к себе в МХТ имени Чехова Олег Ефремов.

«МХАТ — это серьезная конкуренция, там следует выживать. К тому же туда я пришла невесткой Ефремова, соответственно, было много недовольных», — признавалась Добровольская в интервью изданию «7 дней». Актрисе пришлось столкнуться с театральной «дедовщиной» — но она воспринимала ее спокойно. И старалась сохранить независимость.

Первой ролью Добровольской в МХТ имени Чехова стала Нина Заречная в «Чайке». Со временем она сыграла главные роли в большинстве знаковых спектаклей театра — в «Кабале святош», «Борисе Годунове», «Горе от ума», «Амадее», Мещанах», «Господах Головлевых». И вновь — в «Чайке», но уже не Нину, а Аркадину.

Личная жизнь

Независимый характер оказал влияние на личную жизнь актрисы — у нее были три мужа и четверо детей. Впервые она вышла замуж за актера Вячеслава Баранова — коллеге по съемочной площадке дебютного фильма. В браке родился сын Степан — сейчас он живет в Лондоне и занимается банковскими инвестициями, — однако в 1987 году молодые люди развелись.

Второй брак Евгении Добровольской случился в 1990 году — она вышла за Михаила Ефремова. Актер, долго добивавшийся взаимности от будущей жены, пообещал ради нее отказаться от алкоголя. Но вышло наоборот — молодой супруг не перестал устраивать шумные вечеринки даже во время беременности жены.

«Это была сумасшедшая жизнь. Год за три шел. Я столько в милиции не была за всю свою жизнь до этого. Потому что надо было обязательно ему с кем-то выяснить отношения. Играть беспрерывно. Эпатировать», — цитировал актрису сайт kp.ru.

Брак с Ефремовым продлился семь лет — и в 1997-м Добровольская подала на развод. А в конце июня 2023 году случилось несчастье с их общим сыном Николаем, который пошел по стопам родителей и стал актером. Он выпал из окна 3-го этажа — по собственному заявлению, случайно. В реанимацию его доставили в бессознательном состоянии, однако врачи сделали все возможное, чтобы Николай не остался инвалидом. Все полтора месяца, что хирурги делали операции по сращиванию костей таза и бедер, Евгения Добровольская воздерживалась от комментариев прессе.

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Когда в 2002-м оказалось, что актриса вновь беременна, она поначалу пыталась скрывать личность отца — и радовалась, что воспитывать ребенка будет одна. «Беременной я вышла на сцену получать «Нику» и, конечно, оказалась во всех газетах», — цитировало актрису издание «7 дней».

О том, кто отец сына Добровольской Яна, стало известно через какое-то время — им оказался ее коллега по фильму «Подозрение» Ярослав Бойко, который на момент романа был женат.

В третий раз актриса вышла замуж в 2009 году — ее избранником стал кинооператор Дмитрий Мананников. В том же году появилась на свет дочь Анастасия. Хотя супруг был младше актрисы на 13 лет, брак казался гармоничным. Но в 2022 году Добровольская все же подала на развод. За год до того она призналась, что дочь страдает от редкого заболевания — болезни Пертеса, при которой у человека развивается некроз головки бедренной кости.

Совсем недавно Евгения Добровольская отмечала юбилей — она родилась 26 декабря 1964 года в Москве. Еще в 2023 году актриса играла в премьере — спектакле «Космос» по пьесе Алексея Житковского. За эту роль она, к слову, получила награду «Звезда театрала», которую вручали в декабре 2023-го. На вручении премии Евгения Добровольская быть не смогла — и поблагодарила по видеосвязи. В своей речи актриса призналась, что самое ценное для нее в этой награде — то, что за лауреатов голосуют зрители.