Мадонна хотела совершить суицид: «Лежала на полу в гримерке и рыдала»

Певица Мадонна призналась, что хотела совершить суицид в 2016 году

Певица Мадонна в новом интервью призналась, что хотела совершить суицид. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на беседу звезды с британским подкастером Джеем Шетти.

По словам Мадонны, мрачные мысли посещали ее в 2016 году. Известно, что в это время она судилась с экс-супругом режиссером Гаем Ричи за опеку над сыном Рокко.

«Я действительно подумывала о самоубийстве», — подтвердила 67-летняя звезда.

Мадонна добавила, что во время гастролей в то время она часто «лежала на полу в своей гримерке и рыдала».

«Мне приходилось выходить на сцену каждый вечер…» — вспоминает об обстоятельствах того времени она.

