На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мадонна хотела совершить суицид: «Лежала на полу в гримерке и рыдала»

Певица Мадонна призналась, что хотела совершить суицид в 2016 году
true
true
true
close
Burberry

Певица Мадонна в новом интервью призналась, что хотела совершить суицид. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на беседу звезды с британским подкастером Джеем Шетти.

По словам Мадонны, мрачные мысли посещали ее в 2016 году. Известно, что в это время она судилась с экс-супругом режиссером Гаем Ричи за опеку над сыном Рокко.

«Я действительно подумывала о самоубийстве», — подтвердила 67-летняя звезда.

Мадонна добавила, что во время гастролей в то время она часто «лежала на полу в своей гримерке и рыдала».

«Мне приходилось выходить на сцену каждый вечер…» — вспоминает об обстоятельствах того времени она.

Накануне Мадонна показала, как повзрослел ее приемный сын. Звезда поздравила Дэвида Банду с 20-летием и поделилась редкими фото с именинником в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее новый памятник Тине Тернер подвергся критике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами