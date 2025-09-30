На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Без смеха не взглянешь»: новый памятник Тине Тернер подвергся критике

В США поставили памятник Тине Тернер с прической, возмутившей слушателей певицы
Adrian Sainz/AP Photo

Поклонники Тины Тернер подвергли критике памятник усопшей звезде, установленный в ее родном городе Браунсвилль (штат Теннесси, США). Об этом сообщает NBC.

Бронзовая статуя высотой 3 метра была открыта во время ежегодного празднования Дней наследия Тины Тернер. Памятник изображает певицу, выступающую в мини-юбке и на каблуках с микрофоном в руках.

По словам скульптора Фреда Аджаноги, он уделил особое внимание тому, чтобы передать фактуру волос Тернер, которые он сравнил с гривой льва. Однако слушатели певицы остались недовольны. Они называют монумент неуважительным и предлагают снести.

«Извините, но статуя Тины Тернер просто уморительная. Без смеха не взглянешь. Я, конечно, рад, но что с ее волосами?»— написал один из пользователей социальной сети X.

Тины Тернер не стало в мае 2023 года в возрасте 83 лет.

В августе Александр Хинштейн показал скульптуру бронзового Колобка с курскими корнями.

Ранее автор «Большой матери» объяснил истинный смысл скульптуры.

