Татьяна Лазарева о жизни в эмиграции: «Живу там, где не запрещают»

Телеведущая Лазарева: мне нравится жить в Испании, потому что здесь не запрещают

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей комфортно жить в Испании. Об этом знаменитость рассказала, отвечая на соответствующий вопрос интернет-пользователя.

Лазарева подчеркнула, что выбирает место жительства исходя из личных предпочтений. Она продемонстрировала на видео обстановку помещения, предположительно являющегося ее зарубежным домом.

«Хорошо тут в Испании! Полотенца, бассейн и солнышко. Мне нравится жить в Испании. Я вообще живу там, где мне нравится, если мне не запрещают», — рассказала телеведущая.

Лазарева вместе с семьей покинула Россию в феврале 2022 года в связи с российской специальной военной операцией на Украине и с тех пор не возвращалась. Она многократно критиковала власти РФ за проведение СВО, и в июле того же года ее внесли в перечень иноагентов. Ведущая поселилась в Испании.

Недавно Лазарева раскрыла, что намерена вернуться в Россию. Она отметила, что хотела бы снова побывать в родном Новосибирске. По признанию артистки, ее тянет не столько к самой местности, сколько к эмоциям, которые она испытывала, находясь там.

