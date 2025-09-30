На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дворцов объяснил, почему Леди Гага мечтает приехать с концертом в Россию

Продюсер Дворцов: Леди Гага и другие западные звезды мечтают выступить в РФ
Mario Anzuoni/Reuters

Западные звезды, уже имевшие в прошлом опыт выступления в России, мечтают вернуться сюда с концертами. Это связано с тем, что аудитория в РФ умеет встречать исполнителей уровня Леди Гаги так, как нигде в США и Европе, заявил продюсер Сергей Дворцов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Отметим, что 31 августа в России дал единственный концерт рэп-звезда 90-х Busta Rhymes на фестивале света «Проекция». Как уточняла газета «Известия», россияне встретили гостя громкими и продолжительными аплодисментами и сопровождали ими на протяжении всего часового выступления. Подчеркивается, что Россия остается открытой для артистов из США – с 2022 года в стране выступили такие звезды мирового рэпа, как Akon, Tyga, DaBaby, Offset, Lil Pump и другие.

Россиян обрадовал бы приезд Гаги и прочих зарубежных певцов, однако и они сами не прочь выступить здесь с учетом того, как хорошо умеют российские зрители встречать звезд мирового масштаба, подчеркнул эксперт.

«В России они попадают в шикарные условия, им платят огромные гонорары. Западный зритель совсем другой, не такой щедрый и открытый, как наш», — заявил Дворцов, отметив, что все это заставляет западных звезд мечтать о гастролях в РФ.

Напомним, до этого сообщалось, что до конца 2025 года в Россию приедут с концертами минимум десять зарубежных звезд из США и Европы. А недавно в Москве прошел международный конкурс эстрадной песни «Интервидение-2025», в котором приняли участие исполнители из 22 стран. Победителем стал Дык Фук из Вьетнама – артист забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей. При этом представляющая США певица VASSY, имеющая также австралийское гражданство, выступить не смогла. Сообщалось, что отмена произошла «по независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии».

Ранее в Госдуме призвали не пускать в Россию зарубежных звезд до завершения СВО.

