Рекламировавшую наркошопы подругу Паши Техника задержали в Москве

Блогершу Юлию Финесс (Юлия Максимовская – настоящее имя) задержали в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Финесс наиболее известна по роликам с треш-контентом. Отмечается, что девушка была подругой рэпера Паши Техника. Она встречалась с артистом с ноября по декабрь 2022 года.

Максимовскую неоднократно привлекали к ответственности. По данным канала, блогерша рекламировала наркошопы, устраивала драки в прямом эфире и сняла видео со стрельбой в Москве.

21-летняя Финесс открыто заявляла, что состоит в отношениях с 14-летним школьником. В своих соцсетях она публиковала пикантный контент с подростком.

В декабре 2023 года Юлия Финесс попыталась сбежать от следствия в Ереване через окно полицейского участка. Во время нахождения в следственном отделе Максимовская попросилась в туалет. Когда следователь проводил ее до помещения, она выбралась наружу через маленькое окошко в туалете и упала, получив телесные повреждения. Девушку перевели в медицинский центр «Эребуни», где врачи зафиксировали у нее перелом позвоночника.

