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В Ереване блогерша Финесс попыталась сбежать от следствия через окно

Блогерша Финесс сломала позвоночник при побеге от полиции в Ереване

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finesslovesosa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская блогерша Юлия Финесс (настоящая фамилия Максимовская) попыталась сбежать от следствия в Ереване через окно полицейского участка. Об этом сообщает armtimes.com.

Издание уточнило, что во время нахождения в следственном отделе Финесс попросилась в туалет. Когда следователь проводил ее до помещения, она выбралась наружу через маленькое окошко в туалете и упала, получив телесные повреждения. Девушку перевели в медицинский центр «Эребуни», где врачи зафиксировали у нее перелом позвоночника.

О том, что правоохранительные органы Армении задержали двух россиян по обвинению в хулиганстве, Следственный комитет республики сообщил 9 декабря.

По данным следователей, россияне в Ереване сломали имущество точки быстрого питания, кидали фруктами в сотрудника, а также разбросали и растоптали цветы в цветочной лавке. Все это сопровождалось нецензурной бранью.

Ранее Любовь Успенская отреагировала на сообщения о многомиллионном иске от Киркорова.

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