Сын Паши Техника прошел религиозный обряд

Экс-супруга Паши Техника Карицкая крестила сына рэпера в храме, где его отпевали
Telegram-канал Ева Карицкая

Сына рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) Ивана крестили в храме Петра и Павла в Лефортове. Об этом экс-супруга артиста Ева Карицкая сообщила в своем Telegram-канале.

«Ну что ж, крестили Ивана», — написала Карицкая.

В этом же храме проходило отпевание музыканта. На одном из снимков Карицкая позирует с, предположительно, крестной матерью шестилетнего Ивана.

Паши Техника не стало в Таиланде в начале апреля 2025 года, ему было 40 лет. Прощание с музыкантом прошло в центре Москвы и собрало тысячи поклонников, устроивших беспорядки.

В июне стало известно, что в России появится фонд помощи гражданам, зависимым от наркотиков, который будет носить имя рэпера Паши Техника. Как рассказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, одним из соучредителей организации станет мать Паши Техника Надежда Ивлева, а бывшая супруга музыканта войдет в попечительский совет.

Ранее сообщалось, что Паше Технику поставят памятник в полный рост.

