В Госдуме заявили о необходимости развивать эстраду России

Депутат Госдумы Певцов призвал развивать в России свою эстраду и музыку
Владимир Федоренко/РИА Новости

В России необходимо развивать свою эстраду и музыку, заявил депутат Государственной думы Дмитрий Певцов. Парламентарий высказался о ситуации в стране в ходе беседы с журналистами РИА Новости.

«Надо делом заниматься, делать свою эстраду, свою музыку», — сказал он.

В то же время законодатель обратился к уехавшим за границу артистам, посоветовав им перестать «крякать» и «квакать». По его словам, покинувшие Россию деятели искусства продолжают «изливать желчь» в адрес родной страны.

«Ну, Господь им судья <...>. Собака лает, караван идет», — подчеркнул Певцов.

10 сентября певица Алла Пугачева, в настоящее время живущая за границей, дала интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом). В ходе беседы она откровенно рассказала о своем отъезде из России и жизни в эмиграции. Кроме того, артистка заявила, что страна якобы ее предала.

Комментируя ситуацию, Дмитрий Певцов отметил, что не смотрел последнее интервью певицы, так как у него есть «гораздо более интересные занятия». Тем не менее он подчеркнул, что в России перестали уважать и уже забыли Пугачеву.

Ранее в России призвали проверить Пугачеву на «политическую деятельность в иностранных интересах».

