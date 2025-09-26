На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФ призвали проверить деятельность Пугачевой после ее интервью с Гордеевой

Генпрокуратуру РФ просят проверить Пугачеву на действия в иностранных интересах
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Генерального прокурора РФ Александра Гуцана попросили проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет осуществления «политической деятельности в интересах иностранных источников». Об этом пишет RT.

По данным журналистов, с соответствующей просьбой к прокурору обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Причиной послужило интервью артистки с журналисткой Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом).

Как отметил Бородин, Пугачева в ходе беседы с Гордеевой «поддержала террористический режим». Он подчеркнул, что заявления певицы вызвали широкий резонанс в обществе и их следует расценивать как «политическую деятельность».

«Мы неоднократно просили контролирующие органы признать Пугачеву иностранным агентом, но всегда приходили ответы, что нет оснований», — сказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией.

Он добавил, что сейчас есть веские основания полагать, что артистка осуществляет политическую деятельность в интересах иностранных источников. Бородин не исключил, что Пугачева согласилась дать интервью Гордеевой за денежное вознаграждение.

10 сентября журналистка Катерина Гордеева выпустила интервью с Аллой Пугачевой, в рамках которого она назвала террориста Джохара Дудаева «порядочным и интеллигентным» человеком. После этого Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией направил петицию к президенту РФ Владимиру Путину с требованием лишить певицу звания народной артистки.

Ранее в Крыму заявили, что Пугачева предала родную страну.

