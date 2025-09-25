«Абсурд какой-то»: адвокат Блиновской раскрыла, выйдет ли «королева марафонов» по УДО в 2025-м

Блогерша Елена Блиновская, известная как «королева марафонов», чувствует себя удовлетворительно и не жалуется на условия содержания. Об этом сообщила Daily Storm ее адвокат Наталья Сальникова.
По словам адвоката, находящаяся на данный момент в СИЗО Блиновская имеет возможность поддерживать связь с семьей. Она получает все, что положено.
«Я не слежу, когда она последний раз виделась с детьми или мужем. Но ее права никак не нарушаются», — подчеркнула защитница.
Сальникова раскрыла, что 13 октября состоится судебное заседание в Мосгорсуде, на котором планируют рассмотреть апелляционную жалобу Блиновской на приговор. Также адвокат отметила, вопрос об условно-досрочном освобождении (УДО) пока не рассматривается.
«Для того, чтобы ставить вопрос об УДО, нужно сначала, чтобы приговор вступил в законную силу. И как можно говорить про освобождение на Новый год? Нет, конечно! Это абсурд какой-то вообще!» — заявила она.
В марте Савеловский суд Москвы приговорил «королеву марафонов» Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. При этом от ответственности за неуплату налогов блогера освободили — в связи с истечением срока давности преступления. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».
10 сентября Life со ссылкой на SHOT сообщал, что Блиновская может выйти на свободу к концу 2025 года.
