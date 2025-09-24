На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Shaman сравнил себя и Мизулину с парой неразлучников

Певец Shaman заявил, что Мизулина наполняет его энергией
Сергей Бобылев/РИА Новости

Певец Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) рассказал в беседе с «Пятым каналом», что его и возлюбленную Екатерину Мизулину можно сравнить с парой попугаев-неразлучников.

«Обычно я предпочитаю, когда ты готовишься к концерту или куда-то уезжаешь, побыть одному. Потому что все равно команда, даже близкие люди, родственники, даже во время телефонных разговоров или при личной встрече все равно высасывают энергию. А у Екатерины, я не знаю, как это получается, но это искренне», — поделился артист.

Дронов рассказал, что Мизулина наполняет его энергией. После выступлений ему становится лучше в компании с возлюбленной. Пара старается по возможности посещать все мероприятия вместе. По словам Shaman, он и Мизулина не надоедают друг другу.

В марте 2025-го Дронов во время сольного концерта в «Live Арене» объявил Мизулину своей девушкой. Он пригласил ее на сцену, вручил ей букет белых роз и обнял. Мизулина стояла в белом платье и улыбалась.

1 сентября Shaman подарил возлюбленной Екатерине Мизулиной партию «Мы». Певец преподнес подарок в российском лесу. Он оформил стенд партии в большую коробку, украшенную лентой с цветами флага России.

Ранее Shaman рассказал об угрозах жизни.

