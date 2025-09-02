На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Shaman рассказал об угрозах жизни: «Хлебнул сполна»

Певец Shaman заявил, что регулярно получает угрозы жизни
kcna.kp

Певец Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) рассказал в беседе с kp.ru, что регулярно получает угрозы жизни.

Shaman отметил, что хейт в его адрес начался в 2022 году.

«Что такое давление, знаю хорошо. После того как в 2022 году вышла песня «Встанем», а потом еще «Я – русский», хлебнул этого сполна. Поэтому в таких условиях как рыба в воде себя чувствую. Мне давления и так по жизни хватает. И я даже не говорю сейчас про какой-то там хейт и так далее. Я говорю про конкретные и регулярные угрозы жизни», — поделился певец.

Дронов признался, что не хочет делиться подробностями этих угроз. Артист не желает делать на них акцент. Исполнитель добавил, что с 2022 года выступает и выходит в свет со службой безопасности.

1 сентября Shaman подарил возлюбленной Екатерине Мизулиной партию «Мы». Певец преподнес подарок в российском лесу. Он оформил стенд партии в большую коробку, украшенную лентой с цветами флага России.

Ранее песни Shaman и Газманова вошли в список патриотических композиций для школьников.

