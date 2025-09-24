На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гуф потратил миллионы на день рождения на теплоходе

Shot: рэпер Гуф потратил около 4 миллионов рублей на празднование своего дня рождения
ТНТ

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) потратил около 4 миллионов рублей на празднование своего дня рождения. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

Как выяснило издание, свое 46-летие Алексей Долматов встретил на дизайнерском теплоходе «Морис», который не сдают в аренду из-за плотного графика речных прогулок. В исключительных случаях теплоход можно арендовать за 1,5 миллиона рублей за 5 часов прогулки по воде, бронь необходимо делать за месяц.

Праздник Гуфа, рассказал инсайдер, длился около 6 часов. Еще более 1,5 миллиона рублей ушло на фуршет для гостей и алкоголь, а примерно 300-400 тысяч рублей артист заплатил за работу диджея и другого технического персонала.

Во время мероприятия Гуф, Баста и другие рэперы читали свои треки, праздник проходил в стиле караоке.

Накануне бывшая жена Гуфа Айза-Лилуна Ай публично поздравила его с днем рождения. Блогерша назвала рэпера своим «самым любимым бывшим мужем из всех».

Ранее Айза объяснила, почему жила с возлюбленным раздельно.

