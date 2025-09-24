На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Саму идею войны не одобрил»: сын Никулина раскрыл, как бы отец отнесся к СВО

Сын Никулина Максим заявил, что отец-фронтовик одобрил бы проведение СВО
true
true
true
close
«Мосфильм»

Художественный руководитель Цирка Никулина Максим Никулин — сын легендарного советского актера и клоуна — предположил, что отец одобрил бы идею проведения СВО на Украине. Об этом он сообщил на шоу «Эмпатия Манучи».

«Думаю, да, [идею СВО на Украине одобрил бы]. Но саму идею войны, как решение проблемы, наверное, нет. Однако ситуация есть ситуация. Бывают моменты, когда людям надо дать по голове. Слабым быть нельзя ни в мире, ни в цирке, ни в жизни», — заявил телеведущий.

По словам Никулина-младшего, он уверен, что отец также бы сильно переживал из-за событий на Украине, поскольку вырос в Советском Союзе.

«[Он бы отреагировал на события на Украине] с большой печалью, потому что отец был советский человек. Именно советский. Человек той страны», — подчеркнул он.

Журналист и телеведущий Максим Никулин родился 15 ноября 1956 года в Москве в семье известных артистов цирка Юрия Никулина и Татьяны Покровской (Никулиной). В 1993 году начал работу в Московском цирке на Цветном бульваре как директор-распорядитель, а в 1997-м — после кончины отца — стал генеральным директором и художественным руководителем цирка.

Юрий Никулин — артист-фронтовик, который прошел две войны: советско-финскую и Великую Отечественную. Во второй он был командиром разведки и участвовал в обороне Ленинграда.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии пройдет фестиваль документальных фильмов о героях СВО.

