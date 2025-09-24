Shaman рассказал о главной сложности на «Интервидении»: «Стягивало все тело»

Певец Shaman об «Интервидении»: сложновато было петь на тросе в воздухе

Представлявший Россию на «Интервидении» певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) рассказал о главной сложности на международном музыкальном конкурсе. Его цитирует aif.ru.

«Сложновато было первый раз петь на тросе в воздухе, когда полетная обвязка стягивает все тело, но и это стало привычным элементом номера», — сказал он.

По словам артиста, ему очень хотелось через шоу и песню показать, что Россия полна любви и у этой любви нет границ.

Кроме того, отметил Shaman, в номере не было ничего такого, с чем бы не справилась его большая и креативная команда.

Конкурс прошел 20 сентября в Москве. Победителем стал Дык Фук из Вьетнама. Артист забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей. Россию представил Shaman, который выбрал лиричную композицию Максима Фадеева «Прямо по сердцу». После выступления певец попросил не оценивать его выступление и объяснил свое решение «законами гостеприимства».

Shaman также заявлял, что на «Интервидении» Россия задала высокую планку в зрелищности шоу, а также в удачном сочетании традиционных музыкальных инструментов с технологиями дополненной реальности и искусственного интеллекта.

Ранее в МИД встали на защиту Shaman перед Фадеевым после инцидента на «Интервидении».