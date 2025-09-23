В МИД встали на защиту Shaman перед Фадеевым: «Мужской поступок»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала разногласия между продюсером Максом Фадеевым и исполнителем Shaman (Ярославом Дроновым) на конкурсе «Интервидение». Ее слова передает «Фонтанка».

По словам дипломата, она с уважением относится к творчеству Фадеева. Захарова подчеркнула способность композитора оставаться актуальными на протяжении десятилетий и признала, что как автор композиции он вправе давать собственную оценку выступлению Shaman.

«Дронов сделал так, как считал нужным. Мужчина — это ответственность за свои и в судьбоносные моменты еще и чужие поступки. Я увидела мужской поступок. Противоречивый, нестандартный, неожиданный, но мужской», — в то же время отметила Захарова.

Песню «Прямо по сердцу», которую Shaman исполнил на «Интервидении», Захарова назвала прекрасной. Она предложила, что композиция будет звучать по-разному в зависимости от внутреннего состояния артиста.

«Уверена, что Ярослав ее будет петь по-разному, в зависимости от того, что будет «по сердцу» в тот или иной жизненный период», — подчеркнула она.

Накануне Фадеев раскритиковал выступление Ярослава Дронова (Shaman) на международном конкурсе «Интервидение». По его словам Фадеева, шоу певца не соответствовало требованиям композиции, которая нуждалась в максимальной концентрации и физиологическом спокойствии артиста. Он признался, что разочарован.

Финал конкурса «Интервидение — 2025» прошел 20 сентября в Москве. Победителем стал Дык Фук из Вьетнама. Артист забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.

