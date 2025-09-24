На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Пусть сам делает»: Эрнст отверг идею Милонова о детском «Голубом огоньке»

Эрнст: Первый канал не поддерживает идею Милонова о детском «Голубом огоньке»
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст отказался поддерживать инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова о создании детского «Голубого огонька». Его слова передает «Абзац».

По словам Эрнста, сам формат «голубых огоньков» уже устаревший, и Первый канал не оперирует подобным названием порядка 30 лет.

«Депутат Милонов хочет создать голубой огонек для детей? Идея неплохая. Пускай он его сделает, а я посмотрю и оценю», — прокомментировал инициативу парламентария гендиректор Первого.

Эрнст уточнил, что не может открыто заявить о том, что Первый канал поддержит Милонова в будущем, поскольку ему не понятен план депутата.

Накануне сообщалось, что Милонов выступил с инициативой создания специального детского «Голубого огонька». Соответствующее обращение парламентарий направил в Министерство культуры РФ.

Формат мероприятия, отмечал депутат, предусматривает участие как юных, так и взрослых исполнителей. При этом он особо подчеркивал: «Главное, чтобы без Клавы Коки и Инстасамки».

Ранее сообщалось, что на депутатов обрушились с критикой из-за песен Круга и Хоя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами