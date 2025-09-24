«Пусть сам делает»: Эрнст отверг идею Милонова о детском «Голубом огоньке»

Эрнст: Первый канал не поддерживает идею Милонова о детском «Голубом огоньке»

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст отказался поддерживать инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова о создании детского «Голубого огонька». Его слова передает «Абзац».

По словам Эрнста, сам формат «голубых огоньков» уже устаревший, и Первый канал не оперирует подобным названием порядка 30 лет.

«Депутат Милонов хочет создать голубой огонек для детей? Идея неплохая. Пускай он его сделает, а я посмотрю и оценю», — прокомментировал инициативу парламентария гендиректор Первого.

Эрнст уточнил, что не может открыто заявить о том, что Первый канал поддержит Милонова в будущем, поскольку ему не понятен план депутата.

Накануне сообщалось, что Милонов выступил с инициативой создания специального детского «Голубого огонька». Соответствующее обращение парламентарий направил в Министерство культуры РФ.

Формат мероприятия, отмечал депутат, предусматривает участие как юных, так и взрослых исполнителей. При этом он особо подчеркивал: «Главное, чтобы без Клавы Коки и Инстасамки».

Ранее сообщалось, что на депутатов обрушились с критикой из-за песен Круга и Хоя.