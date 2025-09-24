На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Это не работа Думы!»: на депутатов обрушились с критикой из-за песен Круга и Хоя

Критик Соседов: запрет Круга и Хоя – это насмешка депутатов Госдумы над людьми
Юрий Абрамочкин/РИА Новости/Wikimedia Commons

Обсуждая тему запрета песен Михаила Круга и группы «Сектор Газа», депутаты Госдумы занимаются ерундой и смеются над людьми, считает музыкальный критик, журналист Сергей Соседов. В беседе с 360.ru он обрушился с критикой на парламентариев, подчеркнув, что народные избранники должны заниматься более важными делами.

«Вы считаете, это работа депутатов? Чем, хочется спросить, вы занимаетесь в Думе? У вас что, других нет забот? Это даже неприлично! Вы народные избранники, и вы занимаетесь такой ерундой — у кого звание отсудить, кого запретить, ограничить в трансляциях, в ротациях? Это что, работа Госдумы?», — задался вопросом Соседов.

Он назвал эти обсуждения «фрондерством», подчеркнув, что пока одни хотят запретить творчество музыкантов, а другие в это же время считают его национальным достоянием. При этом критик подчеркнул, что песни Круга и Хоя не считает важной частью культуры, однако понимает, что запреты – излишни, а проблема, на которую ссылаются депутаты, высосана из пальца. Произведения музыкантов никому не навязывают ― их слушают в узких кругах только поклонники, поэтому от них нужно «отстать», заключил Соседов.

Напомним, подвергнуть цензуре песни Михаила Круга предложила член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова. Она призвала не до пускать в широкое распространение «песни с матом и вульгарностью», заявив, что они «бездуховны». В то же время депутат добавила, что не говорит о полном запрете песен Круга, и признала, что у автора есть хорошие композиции.

Также в СМИ появилась информация о предложении депутата Нины Останиной запретить творчество группы «Сектор Газа». Позднее парламентарий пояснила, что ее слова неверно интерпретировали: она выступила только против публичного исполнения нецензурных треков.

Ранее в Госдуме предложили признать песни Михаила Круга и «Сектора Газа» культурным достоянием.

