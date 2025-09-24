На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Осудивший СВО лидер «Порнофильмов» ведет бизнес в РФ из-за рубежа

Cолист группы «Порнофильмы» Котляров сохранил ИП в России, несмотря на эмиграцию
pfvolodya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Cолист группы «Порнофильмы» Владимир Котляров (признан в РФ иностранным агентом) сохранил статус индивидуального предпринимателя в России, несмотря на эмиграцию из страны на фоне специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.

Налоговая отчетность показывает, что Котляров предоставил 13 августа в Социальный фонд РФ сведения о регистрации ИП. В то же время 18 сентября лидер «Порнофильмов» делился роликами из Риги.

РИА Новости отмечают, что законы РФ позволяют сохранять статус ИП даже при нахождении за рубежом и при статусе иноагента. Для этого нужно: регулярно сдавать отчетность и подавать налоговые декларации — причем сделать это можно как дистанционно, так и по доверенности.

Владимир Котляров вместе с женой, поэтессой Инной Медведун, уехали из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас пара живет в Грузии. В сентябре 2024 года Котлярова обвиняли по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ. По статье вокалисту группы «Порнофильмы» грозило до пяти лет лишения свободы.

