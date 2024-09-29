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Вокалисту группы «Порнофильмы» грозит до пяти лет за дискредитацию ВС РФ

Вокалисту «Порнофильмов» Котлярову грозит уголовное дело за дискредитацию ВС РФ

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pfvolodya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Уголовное дело и до пяти лет лишения свободы по статье за дискредитацию ВС РФ грозит вокалисту группы «Порнофильмы» Владимиру Котлярову (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Котлярова обвиняют по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ. Дело находится на стадии рассмотрения.

27 сентября Котляров был оштрафован на 50 тыс. рублей за дискредитацию российской армии. До этого в июне музыканта уже привлекали к ответственности по той же статье за высказывания, сделанные в интервью, которое позже распространил телеканал «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией). Адвокат музыканта тогда утверждал, что его клиент лишь выразил личное мнение, но суд не принял эти аргументы.

Ранее сообщалось, что за дискредитацию армии оштрафовали блогера Илью Варламова (признан в РФ иностранным агентом).

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