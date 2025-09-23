На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дана Борисова выступила против нового парня дочери: «Влюблена в другого»

Телеведущая Дана Борисова заявила, что ей не нравится новый возлюбленный дочери
ТНТ

Телеведущая Дана Борисова в беседе с Voice выступила против нового возлюбленного дочери Полины — продюсера Артура Якобсона.

Борисова призналась, что ей не нравится Якобсон. Знаменитость не видит его в качестве избранника дочери. Телеведущая допустила, что их роман может быть рекламным ходом для пиара.

«Он старше ее в два раза. Я точно знаю, что она влюблена в другого мальчика, но это невзаимно, о чем она и говорила в интервью», — рассказала телеведущая.

По словам Борисовой, ее дочь начала сотрудничать с изданием, которое опубликовало информацию о ее новых отношениях. Знаменитость считает, что Полина сосредоточилась на построении карьеры.

«Ничего плохого в этом не вижу, но она готова пойти по головам. У нас была очень некрасивая ситуация, сейчас мы не общаемся. Тогда она заявила, что стартанула бы лучше, если бы не была моей дочерью. У Алены Жигаловой она рассказала, что отказалась от фамилии отца в пользу моей», — отметила знаменитость.

Ранее дочь Даны Борисовой Полина заявила, что делала углы Джоли.

