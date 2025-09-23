На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Раскрыт гонорар звезды «Вечернего Урганта»

SHOT: экс-коллега Урганта Михеева подняла цены на корпоративы до 1,5 млн рублей
true
true
true
close
Global Look Press

Телеведущая Алла Михеева, экс-ведущая рубрики «Острый репортаж» в шоу «Вечерний Ургант», подняла расценки до 1,5 млн рублей за выступление. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Среди особых условий Михеева называет то, что она не готова работать одна: в базовую стоимость всегда включен второй ведущий. Также знаменитость просит в райдере: отдельную гримерку большого размера, закуски премиум-класса (сырную, мясную и фруктовую тарелки), шампанское Ruinart Blanc de Blancs и коньяк Hennessy VSOP и два ведра со льдом, а также горячее блюдо на выбор.

Помимо этого, заказчику нужно отдельно оплатить услуги визажиста Михеевой в размере 30 тыс. рублей, а в некоторых случаях — когда на мероприятии присутствует дресс-код — и личного стилиста телеведущей. Также Михеева требует обеспечить ее одним охранником рядом с гримеркой.

Однако, в отличие от многих артистов, Михеева не требует предоставления транспорта: она приезжает на собственном Range Rover, прося лишь парковочное место.

Широкую известность Алла Михеева получила благодаря рубрике «Острый репортаж» в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Параллельно с работой на телевидении она активно участвовала в различных проектах — от «Ледникового периода» до «Больших гонок».

Ранее стало известно, что звезда «Слова пацана» снимется в экранизации повести Стругацких.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами