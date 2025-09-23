Раскрыт гонорар звезды «Вечернего Урганта»

Телеведущая Алла Михеева, экс-ведущая рубрики «Острый репортаж» в шоу «Вечерний Ургант», подняла расценки до 1,5 млн рублей за выступление. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Среди особых условий Михеева называет то, что она не готова работать одна: в базовую стоимость всегда включен второй ведущий. Также знаменитость просит в райдере: отдельную гримерку большого размера, закуски премиум-класса (сырную, мясную и фруктовую тарелки), шампанское Ruinart Blanc de Blancs и коньяк Hennessy VSOP и два ведра со льдом, а также горячее блюдо на выбор.

Помимо этого, заказчику нужно отдельно оплатить услуги визажиста Михеевой в размере 30 тыс. рублей, а в некоторых случаях — когда на мероприятии присутствует дресс-код — и личного стилиста телеведущей. Также Михеева требует обеспечить ее одним охранником рядом с гримеркой.

Однако, в отличие от многих артистов, Михеева не требует предоставления транспорта: она приезжает на собственном Range Rover, прося лишь парковочное место.

Широкую известность Алла Михеева получила благодаря рубрике «Острый репортаж» в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Параллельно с работой на телевидении она активно участвовала в различных проектах — от «Ледникового периода» до «Больших гонок».

