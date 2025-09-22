Татьяна Лазарева раскрыла, что для нее значит родина: «Не та, что меня изгнала»

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявила, что не может дать определение термину «родина» и объяснить, что она под этим понимает. Об этом знаменитость поразмышляла на фоне соответствующего вопроса от фаната во время прямого эфира на YouTube.

«Давайте разберемся: для чего [нужна] родина? Чтобы я туда вернулась? Я как-то и без этого живу нормально… Не знаю, что для меня значит родина. Наверное, то место, где я родилась. Не то, чтобы я сейчас все бросила и вернулась к своему уголовному сроку в 6,5 лет, только потому что там моя родина. Нет, нормально и тут живу», — пояснила звезда.

Лазарева дала понять, что не испытывает чувства патриотизма по отношению к России, поскольку ей пришлось столкнуться со множеством трудностей в стране.

«Когда тебе твоя родина говорит: «Ты предательница, пошла вон», — то, конечно, обидно. Не знаю.. Вот такой я безродный космополит», — заявила она.

Также Лазарева поделилась, что испытывает ностальгию по детству, которое она провела в Новосибирске, — по тому беззаботному состоянию, исчезающему при взрослении человека.

«Ностальгия по Россиюшке — не той, что меня изгнала, а каким-то местам и людям. Детству чаще всего: как я жила в Академгородке, была маленькой и беззаботной, не нужно было думать, как прокормить детей», — поделилась она.

Лазарева вместе с семьей покинула Россию в феврале 2022 года в связи с российской специальной военной операцией на Украине и с тех пор не возвращалась. Она многократно критиковала власти РФ за проведение СВО, и в июле того же года ее внесли в перечень иноагентов. Ведущая поселилась в Испании.

