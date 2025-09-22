«Стендапом семью не прокормишь»: Илья Соболев о реалиях заработка в шоу-бизнесе

Комик Илья Соболев признался, что профессиональная деятельность не способна полностью обеспечить стендап-комедиантов, поэтому комики совмещают несколько видов деятельности — от создания шоу до выпуска собственной одежды. Об этом он рассказал на VK-шоу «50 вопросов».

По словам комика, он никогда не зарабатывал сразу большие суммы денег. Его доходы росли пропорционально профессиональному росту.

«У меня никогда не было чемодана денег. Помню, как заработал 40 тыс. рублей за ведение свадьбы. Я их держу и думаю: «Нифига себе». Потом стал опытнее и заработал уже 80 тыс. рублей. А когда приезжал на свадьбу к [хоккеисту] Антохе Бурдасову, то мне заплатили 150 тыс. рублей, а Стасу Ярушину — 300 тыс. рублей. И я подумал: «Он столько зарабатывает. Просто крейзи!» — поделился юморист.

Соболев отметил, что раньше индустрия развлечений была устроена иначе, и комики могли получать значительно большие гонорары.

«Раньше пацаны из Comedy Club зарабатывали сотни тысяч долларов, выступая на частных программах на Рублевке. Они просто сумками зарабатывали, потому что были уникальными. А еще до этого какие-нибудь Петросяны тоже скакали на дачах у богатых чуваков – в свое время, когда они были крутые. Это потом они стали не крутыми…» — отметил он.

Юморист считает, что современная стендап-сцена стала более универсальной, а конкуренция значительно возросла, что повлияло на уровень доходов юмористов.

