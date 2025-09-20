«Иногда перебарщивает»: Матвиенко нашел минус в выступлениях Shaman

Композитор Игорь Матвиенко нашел минус в выступлениях певца Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов), который представит Россию на международном песенном конкурсе «Интервидение». Его цитирует ТАСС.

Он отметил, что каждое движение Shaman на сцене продумано и отработано до мелочей.

«Иногда, на мой взгляд, он перебарщивает, но это его видение. Если бы я был его продюсером, я бы изменил какие-то моменты», — сказал Матвиенко.

Тем не менее, поделился мнением композитор, номер Shaman на «Интервидении» наверняка будет блестящим.

Также Матвиенко заявил, что Дронов имеет все шансы войти в пятерку лучших участников конкурса, но вряд ли станет лидером. В то же время композитор уверил, что Дронов точно бы победил на конкурсе «Евровидение», если бы представлял Россию на европейской сцене.

