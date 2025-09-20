На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Матвиенко не считает, что Shaman победит на «Интервидении»

Композитор Матвиенко: Shaman войдет в топ-5 «Интервидения», но не победит
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Композитор Игорь Матвиенко поделился своим прогнозом относительно выступления Shaman (Ярослав Дронов) на международном конкурсе «Интервидение». Его слова передает Telegram-канал «Звездач».

По мнению члена жюри, Дронов имеет все шансы войти в пятерку лучших участников конкурса, но вряд ли станет лидером.

«Мое мнение, что Shaman попадет в пятерку… Он очень крутой. У него есть прекрасная песня «Улетай», но в данном номере он более универсальный», — отметил Матвиенко.

В то же время композитор уверил, что Дронов точно бы победил на конкурсе «Евровидение», если бы представлял Россию на европейской сцене.

Международный конкурс эстрадной песни «Интервидение — 2025» состоится уже совсем скоро. На сцену выйдут представители 23 стран, а Россию представит Shaman. Участники поборются за хрустальный кубок и приз в 30 млн рублей.

Когда и где пройдет шоу, где смотреть прямой эфир, кто участвует, а кто отказался от конкурса, и почему США сменили артиста за три дня до выступления — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что США могли в последний момент дисквалифицировать с «Интервидения».

