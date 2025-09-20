На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Разведенным Джей Ло и Бену Аффлеку придется решать вопрос с ипотечным особняком

Актеры Аффлек и Лопес снизили цену на свой семейный особняк
true
true
true
close
Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Разведенной актерской паре Бену Аффлеку и Дженнифер Лопес придется решать вопрос со своим ипотечным особняком в Беверли-Хиллз. Об этом сообщает издание TMZ.

Пара снизила цену за семейное жилье и теперь продает его за $52 млн — на $16 млн дешевле, чем в июле 2024 года, когда дом впервые выставили на продажу. В июле 2025 года он был снят с продажи.

Экс-супруги для покупки этого дома брали ипотеку на сумму $20 млн, всего на него потратили $60 млн. В резиденции 12 спален, 24 ванные комнаты, сейчас Дженнифер Лопес все еще живет в ней.

Аффлек переехал из семейного дома в июле 2024 года и приобрел особняк за $20,5 млн в другом месте, а затем — квартиру в элитном жилом комплексе, который пока находится на стадии строительства. Джей Ло также обзавелась собственным домом, где сейчас делает ремонт.

16 июля 2022 года Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек поженились спустя 20 лет после первой помолвки. 20 августа 2024 года стало известно, что влюбленные развелись. Актриса подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката и указала дату расставания с мужем — 26 апреля.

Накануне Дженнифер Лопес сравнили с Гвен Стефани из-за кардинально нового имиджа.

Ранее дочь Даны Борисовой рассказала о неожиданном романе во время реалити-шоу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами