Разведенным Джей Ло и Бену Аффлеку придется решать вопрос с ипотечным особняком

Разведенной актерской паре Бену Аффлеку и Дженнифер Лопес придется решать вопрос со своим ипотечным особняком в Беверли-Хиллз. Об этом сообщает издание TMZ.

Пара снизила цену за семейное жилье и теперь продает его за $52 млн — на $16 млн дешевле, чем в июле 2024 года, когда дом впервые выставили на продажу. В июле 2025 года он был снят с продажи.

Экс-супруги для покупки этого дома брали ипотеку на сумму $20 млн, всего на него потратили $60 млн. В резиденции 12 спален, 24 ванные комнаты, сейчас Дженнифер Лопес все еще живет в ней.

Аффлек переехал из семейного дома в июле 2024 года и приобрел особняк за $20,5 млн в другом месте, а затем — квартиру в элитном жилом комплексе, который пока находится на стадии строительства. Джей Ло также обзавелась собственным домом, где сейчас делает ремонт.

16 июля 2022 года Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек поженились спустя 20 лет после первой помолвки. 20 августа 2024 года стало известно, что влюбленные развелись. Актриса подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката и указала дату расставания с мужем — 26 апреля.

