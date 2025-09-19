На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Shaman ни разу не слушал свою песню для «Интервидения»: «Нет смысла»

Певец Shaman заявил, что не слушает свою песню для «Интервидения» ради свежих эмоций
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, признался, что ни разу не слушал свою песню для участия в международном песенном конкурсе «Интервидение». Его цитирует «Пятый канал».

«Ни разу не слушал эту песню, потому что на этапе создания этой песни, на этапе записи я был включен во все процессы. Уже столько десятков, а то и сотен раз это было прослушано», — делится он.

Кроме того, отметил Shaman, он часто исполнял свой трек для «Интервидения» на различных мероприятиях, и теперь уже «смысла нет ее гонять».

Обратил Дронов внимание и на то, что постоянное повторение композиции перед ответственным концертом лишает песню свежих эмоций. Поэтому артист рекомендует «отойти» от песни, чтобы освежить ощущения от композиции и уже во время прогона спеть ее, как в первый раз и как в последний.

Международный конкурс эстрадной песни «Интервидение — 2025» состоится уже совсем скоро. На сцену выйдут представители 23 стран, а Россию представит Shaman. Участники поборются за хрустальный кубок и приз в 30 млн рублей. Когда и где пройдет шоу, где смотреть прямой эфир, кто участвует, а кто отказался от конкурса, и почему США сменили артиста за три дня до выступления — в материале «Газеты.Ru».

Ранее китайский участник «Интервидения» Ван Си рассказал, как спел с российским артистом Витасом.

