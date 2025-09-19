Shaman ни разу не слушал свою песню для «Интервидения»: «Нет смысла»

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, признался, что ни разу не слушал свою песню для участия в международном песенном конкурсе «Интервидение». Его цитирует «Пятый канал».

«Ни разу не слушал эту песню, потому что на этапе создания этой песни, на этапе записи я был включен во все процессы. Уже столько десятков, а то и сотен раз это было прослушано», — делится он.

Кроме того, отметил Shaman, он часто исполнял свой трек для «Интервидения» на различных мероприятиях, и теперь уже «смысла нет ее гонять».

Обратил Дронов внимание и на то, что постоянное повторение композиции перед ответственным концертом лишает песню свежих эмоций. Поэтому артист рекомендует «отойти» от песни, чтобы освежить ощущения от композиции и уже во время прогона спеть ее, как в первый раз и как в последний.

Международный конкурс эстрадной песни «Интервидение — 2025» состоится уже совсем скоро. На сцену выйдут представители 23 стран, а Россию представит Shaman. Участники поборются за хрустальный кубок и приз в 30 млн рублей. Когда и где пройдет шоу, где смотреть прямой эфир, кто участвует, а кто отказался от конкурса, и почему США сменили артиста за три дня до выступления — в материале «Газеты.Ru».

Ранее китайский участник «Интервидения» Ван Си рассказал, как спел с российским артистом Витасом.