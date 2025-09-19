На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Известный американский актер Брэд Эверетт Янг погиб в результате ДТП

Carla Van Wagoner/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский актер Брэд Эверетт Янг погиб в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По информации журналистов, поздно вечером 14 сентября 46-летний артист ехал один в машине по автостраде Вентура в штате Калифорния. Внезапно в его автомобиль врезалась другая машина, двигавшаяся по встречной полосе.

«Актер умер на месте, виновник ДТП получил травмы и был госпитализирован», — сообщил изданию Пол Кристенсен, представитель Брэда Эверетта Янга.

Он подчеркнул, что артист обладал беспрецедентной страстью к искусству и занимающимся им людям. Кристенсен добавил, что Янг активно поддерживал творческих людей. В частности, он основал некоммерческую организацию, миссией которой является сохранение художественных и музыкальных программ в школах.

Янг начал сниматься в конце 1990-х годов. Ему довелось принять участие в съемках фильмов «Ангелы Чарли», «Любовь и Баскетбол», «Парк Юрского периода III», «Доктор Джекилл и Мистер Хайд» и других.

Ранее умер британский актер Теренс Стэмп, известный по ролям в «Супермене» и «Звездных войнах».

