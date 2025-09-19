На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Massive Attack уходят со Spotify из-за вложений в БПЛА

Группа Massive Attack уйдет со Spotify из-за инвестиций гендиректора в оборонную компанию
true
true
true
close
Stefan M. Prager/Redferns

Группа Massive Attack уходит из музыкального стриминга Spotify в знак протеста против вложений основателя платформы Дэниела Эка в компанию — военного разработчика Helsing. Об этом сообщает издание The Guardian.

Эк инвестировал €600 млн в компанию Helsing, занимающуюся военными разработками с использованием искусственного интеллекта (ИИ), и является ее председателем. Компания также производит собственные боевые БПЛА «HX-2».

«В свете заявленных значительных инвестиций генерального директора в компанию, производящую военные беспилотники и технологии искусственного интеллекта, интегрируемые в истребители, Massive Attack направили требование своему лейблу об удалении нашей музыки со стримингового сервиса Spotify на всех территориях работы сервиса», — подтвердили в группе.

Таким образом Massive Attack присоединилась к инициативе No Music for Genocide («Никакой музыки для геноцида»), в рамках которой сотни артистов и лейблов заблокировали доступ к прослушиванию своих песен на стриминговых сервисах в Израиле из-за конфликта в секторе Газа. Группа объясняет свое решение моральными и этическими причинами и не желает тратить «заработанные с трудом деньги фанатов и творческие усилия музыкантов» на оружие.

В Spotify заявили, что стриминг не связан с Helsing, а Helsing, в свою очередь, «не имеет отношения к Газе» и сосредоточена «на защите Европы на Украине». В Helsing также подтвердили, что не используют технологии вне Украины.

Накануне сообщалось, что Государственная телерадиокомпания Испании RTVE откажется от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2026 году, если на сцену выйдет представитель Израиля. Причиной тому названы военные действия Израиля в секторе Газа. Аналогичную позицию высказали Ирландия, Словения, Исландия и Нидерланды.

Ранее Талибан (движение внесено в список террористических организаций) запретил книги женщин в университетах Афганистана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами