Скончался актер Теренс Стэмп, сыгравший канцлера в «Звездных войнах»

Британский актер Теренс Стэмп, известный по ролям в «Супермене» и «Звездных войнах», скончался утром 17 августа в возрасте 87 лет. Об этом сообщает агентство Reuters.

Причины смерти не уточняются.

В конце 1960-х годов Стэмп работал с итальянскими режиссерами Федерико Феллини и Пьером Паоло Пазолини. Широкую известность он получил благодаря исполнению роли антигероя Генерала Зода в фильмах «Супермен» (1978) и «Супермен 2» (1980). Помимо этого, Стэмп известен своими ролями в таких фильмах, как «Коллекционер», «Особо опасен» и «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», где он сыграл верховного канцлера Галактической Республики Финиса Валорума.

До этого в возрасте 65 лет ушел из жизни американский актер Вэл Килмер, известный по ролям в картинах «Топ Ган» и «Бэтмен навсегда». Как сообщила его дочь Мерседес Килмер, причиной смерти стала пневмония. Актер боролся с раком горла, который был диагностирован в 2014 году. Килмер потерял голос из-за ее последствий. Артист скончался в Лос-Анджелесе.

Ранее в Польше умер актер из сериала «Ведьмак».