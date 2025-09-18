На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Не заслужила»: предложение дать исполнительнице «Матушки-земли» звание встретило критику

Критик Соседов назвал певицу Куртукову начинающей артисткой
Первый канал

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов поставил под сомнение инициативу депутата Госдумы Андрея Свинцова дать исполнительнице хита «Матушка-земля» Татьяне Куртуковой звание заслуженной артистки России. Соседова цитируют «Страсти».

Он удивился этой инициативе так же, как и недавнему предложению другого депутата запретить песни группы «Сектор Газа» и Юрия Хоя. По мнению Соседова, не стоит присуждать звание заслуженной артистки РФ начинающей певице за одну песню.

«Хочется спросить: «А вы не сбрендили там? Вы чем занимаетесь в Думе на народные деньги? У вас других проблем нет? У нас так всё хорошо в стране, что остается только разбираться, кому и за что давать звания, а с кого, наоборот, снимать?» – поделился Соседов.

По мнению критика, Куртукова еще «не заслуживает никаких званий, для этого нужны заслуги».

Накануне поляки украли хит Татьяны Куртуковой «Матушка-земля».

Ранее Lil Pump и SmokeРurpp зажгли под «Матушку-землю» в московском клубе.

