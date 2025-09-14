На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Польше украли хит «Матушка-земля»

«Абзац»: в Польше переделали песню «Матушка-земля»
true
true
true
close
Первый канал

Поляки украли хит Татьяны Куртуковой «Матушка-земля». Об этом сообщает издание «Абзац».

По данным издания, в Польше переделали хит «Матушка-земля» на свой лад.

«Что особенно возмутительно: под «кавер» они выкладывают видео с грузовиками и другой спецтехникой НАТО, которая приезжает в Польшу», — заявил корреспондент издания.

12 сентября издание «Постньюс» сообщило, что Татьяна Куртукова оказалась в базе скандально известного украинского сайта «Миротворец». Она попала в «черный список» на Украине из-за участия в традиционной новогодней телепрограмме «Голубой огонек» в 2025 году, где среди гостей были ветераны специальной военной операции России на Украине (СВО).

Создатели «Миротворца» уличили российскую звезду «в пропаганде войны, покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, соучастии в преступлениях против украинских граждан» и поддержке ВС РФ.

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, ставит своей целью выявление личностей и публикацию персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в «черный список» ресурса попали журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную реакцию авторов сайта по другим причинам.

Ранее Lil Pump и SmokeРurpp зажгли под «Матушку-землю» в московском клубе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами